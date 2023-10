Il borgo turistico di Castelsardo al centro di un incontro a Roma presso la Regione Lazio, dove si è tenuta la riunione tecnica-operativa che segna l’avvio della nuova campagna, con l'obiettivo di far sì che la città confermi anche per il 2024 l'importante riconoscimento di Bandiera Blu ottenuto anche quest'anno.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Fee (Foundation for Environmental Education) proprio per iniziare a incontrare le amministrazioni che intendono presentare la domanda per ottenere l’ambito vessillo blu.

All’ordine del giorno tutti gli aggiornamenti sulla procedura operativa per l’assegnazione del riconoscimento. Si conferma anche quest’anno all’interno programma Bandiera Blu, la formazione costante degli amministratori locali sulle tematiche della gestione del territorio all’insegna della sostenibilità, garantita e gestita dalla stessa Fondazione, attraverso la piattaforma e-learning di Unigea, la scuola di alta formazione per lo sviluppo sostenibile.

Nelle spiagge del Sacro Cuore-Ampurias e Madonnina-Stella Maris nella stagione appena passata è stata issata sui pennoni posizionati agli ingressi la Bandiera Blu 2023 che certifica l’alta qualità delle acque e della gestione ambientale.

