Un ragazzo di 14 anni si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari dopo uno scontro violento avvenuto tra la sua moto ed un cinghiale.

L’incidente è successo nella notte, quando l’adolescente a bordo di uno scooter e in compagnia di un amico stava rientrando a Castelsardo dopo aver trascorso la serata a Tergu in occasione di una festa in piazza.

Mentre percorreva la provinciale da Tergu a Castelsardo, il ragazzo non è riuscito ad evitare l’animale che gli ha tagliato la strada.

Il 14enne è stato scaraventato sull’asfalto ed ha battuto la testa. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri per la ricostruzione della dinamica.

Immediato il ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari.

