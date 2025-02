Il Comune di Castelsardo avrà all’interno del suo organico il servizio per l’esercizio delle funzioni in materia paesaggistica. Con determinazione del 14 febbraio della Regione si è ufficialmente concluso l’iter amministrativo, avviato mesi fa dall’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto, per l’inserimento e l’idoneità dell’ente all’esercizio delle funzioni in materia di paesaggio. Si tratta di un servizio fondamentale per la comunità. Il delegato Paesaggista, infatti, svolgerà un ruolo cruciale per tecnici, professionisti e cittadini, fornendo supporto e consulenza in materia di paesaggio, oltre che per semplificare l'esame delle pratiche edilizie e garantire una maggiore tutela del territorio.

«L’istituzione di tale servizio rappresenta un importante passo avanti per la tutela e la valorizzazione del paesaggio di Castelsardo», ha detto Tirotto . «La sua competenza e professionalità saranno al servizio della comunità per garantire uno sviluppo sostenibile e armonioso del territorio. Un risultato storico per Castelsardo nonché un motivo di orgoglio per l'amministrazione comunale. Infatti, in precedenza e fino al novembre scorso questo servizio era stato affidato dalla passata amministrazione Capula al Comune di Santa Teresa di Gallura, uno dei nostri principali obiettivi è stato quello di istituirlo presso il nostro comune».

Un risultato raggiunto grazie al lavoro di gruppo e in modo particolare del consigliere con delega all’Urbanistica, Giovanni Falloni. «In soli 7 mesi dal nostro insediamento siamo riusciti ad incrementare i servizi, mantenendo fede agli impegni presi con i nostri concittadini durante la campagna elettorale dello scorso giugno».

