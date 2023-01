Il porto di Castelsardo si appresta a rifarsi definitivamente il look.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Antonio Capula, ha annunciato l’arrivo di un nuovo finanziamento di 300mila euro da parte della Giunta regionale.

Un sostegno economico che arriva dopo i 500mila euro assegnati nello scorso mese di giugno, per «l’integrazione dei fondi necessari per il ripristino delle opere di difesa foranea, per la realizzazione degli interventi nel molo di sopraflutto fortemente danneggiato nell’evento meteomarino del 2017».

