Operazione all’insegna della tutela del mare anche a Castelsardo, dove sabato 7 giugno, nelle spiagge di Ampurias e Sa Ferula si è celebrata la Giornata degli Oceani e dell’ambiente. Evento organizzato dai referenti locali di Plastic Free, Renato Carta e Marco Pinna che insieme all’associazione Bulli Surf Club Castelsardo, con il patrocinio dell’assessorato all’ambiente del Comune di Castelsardo, e le attrezzature messe a disposizione da Econova Srl, società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel territorio cittadino. Volontari giovanissimi e cittadini hanno ripulito l’arenile della spiaggia Ampurias e Sa Ferula rimuovendo circa 900 chili di plastica e rifiuti. L’attività di pulizia ha visto impegnati il Cvsm- Corpo volontari soccorso marittimo e protezione civile, la Capitaneria di porto di Porto Torres con il delegato per Castelsardo.

«Un’occasione per rinnovare l’impegno a proteggere il mare, un momento per riflettere sulle gravi minacci che incombono sulla salute dei nostri mari. In questo momento la sfida più urgente e continua è le migliaia di tonnellate di rifiuti riversati sui mari, l’acidificazione dei mari, il riscaldamento globale causato dalle emissioni di CO2 che alterano in maniera pesante gli equilibri marini mettendo a rischio la biodiversità e la catena alimentare. Giornate come questa servono a informare quante più persone possibili delle dannose conseguenze dell’inquinamento sulla salute e su quella del pianeta e rinnovare la consapevolezza collettiva a promuovere azioni concrete per invertire la rotta in positivo nei confronti del mare e dell’ ambiente in generale», ha commentato l’assessore all’ambiente della Città di Castelsardo Christian Speziga.

«Sono queste una delle tante azioni a tutela dell’ambiente che portiamo avanti da anni con Plastic free e Bulli Surf Club Castelsardo, sensibilizzando le persone sulle conseguenze dell’abuso di plastica e degli effetti dell’inquinamento dell’acqua suolo e aria. Dobbiamo imparare a ridurre l’uso della plastica e limitare la produzione di rifiuti, in modo da avere la possibilità di dare ancora un futuro alla nostra Terra, ma serve l’aiuto di tutti», ha aggiunto l’assessore. «In occasione della Giornata degli Oceani abbiamo voluto donare alla Città di Castelsardo attraverso la nostra associazione sportivo – ambientale “ Bulli Surf Club “un defibrillatore, una cassetta medica di primo soccorso, una sedia JOB per rendere il mare accessibile a tutti», hanno sottolineato Renato Carta e Marco Pinna referenti locale di Plastic free.

