Furto sacrilego nella notte presso la cripta della Cattedrale di San Antonio Abate, nel centro storico di Castelsardo. I ladri hanno sottratto dai simulacri oggetti preziosi, collane e monili, pegno di devozione delle statue.

Ignoti si sarebbero introdotti nell’area museale arricchita dalle opere dell’anonimo artista conosciuto con l’appellativo di Maestro di Castelsardo, forzando l’ingresso e spostando le telecamere dell’impianto di videosorveglianza.

La scoperta è stata fatta questa mattina, quando alcuni religiosi si sarebbero accorti del furto di alcune pietre preziose. Sul posto è in corso un sopralluogo dei carabinieri della compagnia di Valledoria, impegnati ad effettuare i rilievi e quantificare i danni subiti e il valore degli oggetti sottratti.

L’area museale sarebbe controllata da un sistema di allarme che in quel momento, per cause da accertare, non sarebbe scattato. Dal 1503 sede della cattedra vescovile di Ampurias, al suo interno le cripte ipogeiche sottostanti ospitano la collezione preziosa del museo diocesano. I militari indagano sull’accaduto.

