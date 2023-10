La giunta comunale di Castelsardo, guidata dal sindaco Antonio Capula, ha approvato il cofinanziamento al cento per cento della quota libera dell’avanzo d’amministrazione 2022, da destinare all’importante progetto finanziato, tramite il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 350mila euro, che prevede la conversione del terreno di gioco del campo comunale di via Sedini da erba naturale a erba sintetica di ultima generazione.

Le modifiche interesseranno anche le misure della tracciatura del nuovo campo in erba artificiale pari a 105 metri per 68 di larghezza, idonee per l’omologazione delle categorie Lega Professionisti serie A e B, Lega Pro e Rugby, l’installazione di una nuovo impianto di irrigazione con distribuzione a pioggia su tutta la superficie del campo e la posa in opera di un impianto di produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici.

Ora in pubblicazione l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico professionale per le attività di progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza.

