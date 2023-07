A Castelsardo, sabato 29 luglio, a partire dalle 21 sino a notte inoltrata, impazzerà il Carnevale Estivo, una manifestazione giunta oramai alla 12sima edizione. Decine di carri allegorici, cinque gruppi folcloristici sardi, ben 800 figuranti e ballerine brasiliane sfileranno e daranno spettacolo nelle strade della splendida perla turistica del nord Sardegna.

Tra coriandoli e diecimila panini e frittelle preparate dall'organizzazione, che ha lavorato alacremente per questo evento, diventato oramai uno degli appuntamenti di spettacolo e divertimento più importanti dell'estate sarda.

«Siamo pronti ad accogliere decine di migliaia di turisti e visitatori», spiega Angelo Lorenzoni, uno degli organizzatori. «Quest'anno il Carnevale estivo sarà ancora più spettacolare, per figuranti e bellezza dei carri. Anche i nostri commercianti si sono preparati con allettanti offerte. Sarà una serata memorabile, in un festival di allegria, musica e colori, che si svolgerà inoltre in assoluta sicurezza».

