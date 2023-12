Torna l’appuntamento con Castelsardo diVino Winter Edition, la manifestazione enogastronomica rinviata al 29 dicembre a causa del maltempo.

L’evento porta turisti e locali direttamente nel centro storico della città dei Doria, attraverso i vicoli caratteristici e con l’impianto urbanistico della fortezza quasi intatto. Il Castello, infatti, è la location perfetta per l’evento che abbina sapientemente l’amore per il territorio e per i suoi prodotti con il folklore e la tradizione.

Venerdì 29 a partire dalle 18, Castelsardo si trasformerà in una vetrina di prodotti enogastronomici e artigianali e propone un itinerario che si snoda nel centro del borgo turistico alla scoperta delle cantine più rinomate con un occhio alle bellezze del territorio.

La manifestazione patrocinata dal Comune è inserita tra gli eventi natalizi, organizzata in prossimità di Capodanno e anticipa la notte più lunga dell’anno, quando sul palco della piazza Maestro salirà il cantante Mahmood, la star che saluterà il 2024 tra musica e fuochi d’artificio.

