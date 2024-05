L’amministrazione comunale di Castelsardo, con il consenso della famiglia, ha concluso le procedure per intitolare il campo sportivo di Lu Ponti alla memoria di Giuseppe Palmas, noto “Diddo”, concittadino e figura di riferimento per il mondo dello sport e del calcio in particolare, non solo castellanese, la cui improvvisa scomparsa lo scorso ottobre ha destato profonda commozione nell’intera comunità.

Dopo una delibera della giunta comunale e l'espletamento di un apposito procedimento con la prefetta Grazia La Fauci, che ha concesso una deroga al divieto di intitolare strade, piazze o altri luoghi pubblici a persone morte da meno di dieci anni, la cerimonia di dedicazione avrà luogo martedì 4 giugno alle ore 18.30.

L'evento è aperto al pubblico affinché tutti possano partecipare e rendere omaggio a Diddo e celebrare la sua eredità. Saranno presenti esponenti del mondo del calcio e dello sport in generale, una cerimonia che si preannuncia molto partecipata.

