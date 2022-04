Decine di telefonate a nome del Comune stanno arrivando in questi giorni ad ignari utenti di Castelsardo. Dall'altra parte della cornetta operatori che propongono tariffe agevolate dell'energia elettrica con cambio di gestore di rete. Oltre a questo la richiesta di dati sensibili.

Diversi cittadini, però, non hanno abboccato e si sono rivolti al comune per approfondire la veridicità dei fatti. Ed ecco immediatamente svelata la truffa: dal Comune nessuno ha autorizzato il misterioso call center. Anzi il vice sindaco Roberto Fiori mette in guardia i concittadini. "Alcuni sconosciuti stanno chiamando per conto del Comune chiedendo informazioni sui costi, consumi dell'energia elettrica ed altro - spiega -. Precisiamo che queste misteriose persone non hanno alcun mandato da parte nostra. Per cui si invitano gli utenti a prestare grande attenzione e a non cadere nel tranello".

© Riproduzione riservata