L’amministrazione comunale di Castelsardo ha ottenuto un finanziamento regionale per migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità della rete viaria di 300mila euro.

Gli interventi riguarderanno la realizzazione o il ripristino della sovrastruttura stradale esistente, la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, la razionalizzazione degli spazi della carreggiata con l’obiettivo di migliorare le condizioni di percorribilità della rete viaria. In programma anche la realizzazione di marciapiedi, soprattutto nelle vie che ne sono totalmente prive, o la sistemazione di quelli usurati. In alcune strade è inoltre previsto l’allargamento della carreggiata e/o la sostituzione del tappetino bituminoso.

L’intervento consiste nella rimozione mediante fresatura dello strato esistente, in modo da rendere la superficie livellata e adeguatamente grezza, pronta a ricevere e ad aggrappare il successivo manto d’usura, ottenendo così una sede stradale compatta che impedisca le infiltrazioni di sostanze che, con il tempo, favorirebbero il dissesto e lo sgretolamento dello stesso.

«Questo è solo uno stralcio del primo intervento, a cui contribuiamo con 80mila euro di fondi comunali. È inoltre prevista, nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche, già deliberata dal consiglio comunale a Maggio 2022 – sottolinea il sindaco, Antonio Capula – una spesa generale da 1 milione e 700mila euro che interesserà quasi tutte le strade urbane per il rifacimento di diversi tratti stradali interessati da dissesti e buche, la sistemazione di alcuni percorsi pedonali e la realizzazione di alcuni brevi tratti di recinzione in linea con il nostro programma elettorale che ha posto il decoro urbano e la sicurezza, fra i nostri obiettivi principali».

© Riproduzione riservata