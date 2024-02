Via ai lavori per la manutenzione del verde e la cura delle aree di interesse culturale a Castelsardo.

Con l'arrivo del nulla osta allo svolgimento degli interventi, hanno preso il via i primi lavori programmati dalla convenzione sottoscritta dal sindaco Antonio Maria Capula e dal dirigente del Servizio territoriale, dell'Agenzia forestale regionale (Forestas), finalizzati alla cura del territorio di Castelsardo.

Si prevedono interventi all’interno del territorio comunale nelle aree di Manganella, Lu Grannaddu, La Scaletta, dove sono stati realizzati i percorsi panoramici inseriti nel contesto paesaggistico del borgo medioevale, e nel percorso verso la Madonnina della Rocca, ambiti territoriali di particolare interesse paesaggistico dove sono presenti aree verdi che necessitano di interventi di manutenzione ordinaria. Si provvederà al decespugliamento localizzato di erbacee ed arbustive invasive, visto che si tratta di aree verdi libere, non comprese nell'appalto del verde urbano.

Altri lavori riguarderanno la manutenzione e pulizia delle strade vicinali, adiacenti i siti di importanza storico culturale, ma anche interventi finalizzati alla prevenzione incendi, fondamentali soprattutto nelle aree contigue alla viabilità rurale. Ulteriori interventi saranno finalizzati a supportare i processi di rinaturalizzazione in atto, in aree a prevalenza di conifere, in passato rimboschite come l’area boscata di Ziculea, per una superficie di 36 ettari, attraverso la manutenzione della viabilità di servizio in funzione antincendio e l’apertura ed il recupero di piccoli sentieri per agevolare le operazioni di esbosco e per facilitare la fruibilità del bene per la collettività

.La convenzione, della durata di tre anni, rinnovabile, prevede che Forestas metta a disposizione il proprio personale tecnico, quello operativo, i mezzi e le attrezzature in proprio possesso, mentre, il Comune di Castelsardo sosterrà le spese vive per i carburanti, i materiali e l’acquisto delle attrezzature che si renderanno necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività convenzionate.

«Si tratta di lavori di grande importanza per la cura e la valorizzazione della nostra città», sottolinea il sindaco Antonio Maria Capula, «non solo per la bellezza del paesaggio, ma anche per la sicurezza e la fruibilità da parte dei cittadini e dei turisti».

