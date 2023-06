Volgono al termine i lavori per migliorare la viabilità in alcune arterie stradali della città di Castelsardo.

Con l’allaccio dell’illuminazione pubblica, le prove generali e la pulizia dell’area circostante, arrivano a conclusione gli interventi per il collaudo e la conseguente apertura definitiva del prolungamento di via Bixio, la strada che da Lu Pozzu, costeggiando le mura del cimitero, termina in via Sedini.

Un cantiere rimasto aperto per alcuni mesi ma che sta per concludersi all’avvio della stagione estiva, per offrire ai visitatori strade più sicure e una percorribilità funzionale al flusso di traffico.

Con il successivo posizionamento della segnaletica verticale, il tracciamento di quella orizzontale e la conclusione delle pratiche burocratiche, si potrà dare il via alla revisione a senso unico della viabilità di via Cagliari.

© Riproduzione riservata