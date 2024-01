Una celebrazione religiosa a Sennori per festeggiare il santo patrono San Sebastiano della Polizia locale. Una ricorrenza che celebra l'impegno delle donne e degli uomini della municipale, sempre in prima linea per il mantenimento della sicurezza della città con nuove professionalità e competenze.

La santa messa, presieduta dal parroco don Giuseppe Marras di Sennori, ha visto la partecipazione di numerosi comandanti e agenti della polizia municipale, nonché degli amministratori comunali provenienti dai Comuni di Castelsardo, Florinas, Ittiri, Nulvi, Olmedo, Ploaghe, Porto Torres, Sorso, Santa Maria Coghinas, Tissi, Usini. Divise schierate e istituzioni presenti, provenienti dalla provincia sassarese.

Una partecipazione intensa e un rito suggestivo con una cerimonia che si è trasformata in una festa. Al termine della cerimonia religiosa, le auto di servizio della polizia locale, schierate nel piazzale della chiesa, sono state benedette, un momento di particolare partecipazione, una consuetudine che si ripete da diversi anni.

