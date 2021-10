Un'altra emergenza in mare, lungo la costa rocciosa di Punta La Craba, in prossimità della spiaggia Lu Bagnu, sul litorale del Comune di Castelsardo. Una imbarcazione è andata a sbattere sugli scogli e alcune parti della piccola unità da diporto sono finite in mare. Gli uomini del Corpo Volontari Soccorso Marittimo della stazione locale, presieduto da Danilo Romano, intervenuti sul posto hanno recuperato il materiale contenuto all’interno, oggetti disseminati sulle rocce e altri rifiuti più pericolosi, quali batterie, serbatoi di carburante, che sono stati raccolti dallo specchio acqueo per evitare pericoli di contaminazione ambientale.

A segnalare l’incidente gli uomini della Compagnia barracellare di Castelsardo che, durante una perlustrazione del territorio, hanno notato dall’alto del costone roccioso una barca rovesciata sugli scogli, nel litorale della Punta di La Craba, una cala sita all’interno del Golfo dell’Asinara. La segnalazione alla Capitaneria di porto di Porto Torres ha consentito un pronto intervento grazie alla motonave della Guardia Costiera che ha individuato il natante e ha avviato le indagini per identificare i proprietari e le cause dell’incidente.

Le ricerche hanno escluso la presenza di feriti. Secondo una prima ricostruzione la pilotina, di circa cinque metri, sarebbe stata abbandonata durante la navigazione prima di finire sugli scogli, probabilmente per mancanza di carburante o per motore in avaria.

