Parte, a Castelsardo, la pulizia straordinaria delle spiagge.

Si è partiti da quella della Marina. Gli interventi si sono resi necessari dopo il periodo invernale, al fine di rendere fruibile le spiagge già a Maggio, in attesa della partenza di tutti i servizi con la stagione balneare.

Gli operai hanno cominciato con l’eliminazione di canne, parti legnose e rifiuti depositati nel periodo invernale, con la raccolta, trasporto e conferimento in impianti di trattamento.

«Occorre comunque sempre, come dimostrato dai tanti rifiuti rivenuti nel litorale di Lu Bagnu in occasione della giornata Plastic Free della settimana scorsa, la collaborazione dei cittadini per contribuire al mantenimento della pulizia delle spiagge e garantirne così la loro completa disponibilità», questo l'appello degli amministratori comunali.

© Riproduzione riservata