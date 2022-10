A Castelsardo cambierà totalmente aspetto la scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Eleonora d'Arborea.

L'Amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento di 530mila euro dal ministero dell'Interno (fondi Pnrr) e la Giunta ha appena approvato il progetto esecutivo. Che prevede il ripristino delle facciate, la sistemazione dell'impianto antincendio e della linea elettrica aerea, il rinforzo dei solai, la sostituzione di tutti gli infissi, anche in funzione del risparmio energetico.

"La legislatura continua il suo percorso - commenta il sindaco di Castelsardo Antonio Capula - ma questo era un punto programmatico a cui tenevamo molto. Ora via alla gara d'appalto, per completare materialmente l'opera nel più breve tempo possibile".



