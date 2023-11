Nuovo cofinanziamento pari a 500mila euro stanziati dalla Regione Sardegna per la Casa della Comunità di Castelsardo, le nuove strutture socio-sanitarie che entreranno a far parte del Servizio Sanitario Nazionale. Il Centro verrà realizzato in via Colombo.

Nei giorni scorsi si è tenuto un altro sopralluogo della Asl di Sassari per la verifica dell'idoneità e dei locali del porto turistico che dovranno accogliere, temporaneamente, i servizi esistenti nel Poliambulatorio, ambulatori e gli uffici ora situati in via Colombo.

Nel frattempo si procederà alla realizzazione della Casa della Comunità, grazie ai fondi del Pnrr, per un importo pari a 1 milione e 159mila euro a cui si è aggiunto un ulteriore finanziamento regionale di mezzo milione di euro.

Si prevedono la demolizione, la ricostruzione e l’ampliamento del Poliambulatorio esistente, così come previsto nel Piano presentato lo scorso 16 dicembre 2021 alla Conferenza territoriale socio sanitaria dell’Assl di Sassari.

