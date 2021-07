Un grosso costone franato in mare il 9 dicembre scorso. Tonnellate di sabbia e detriti che si sono staccati da via Zirulia, in zona Pedraladda, una delle arterie più trafficate di Castelsardo, perla turistica del nord Sardegna. Un danno evidente che aveva indotto il sindaco Antonio Capula a proclamare alla Regione lo stato di calamità naturale. Ora la Regione Sardegna ha riconosciuto all'Amministrazione di Castelsardo un primo finanziamento di 400 mila euro, "dopo mesi di interlocuzioni, incontri e relazioni" fa sapere il primo cittadino di Castelsardo.

Quello della Regione è comunque un importante segnale. I soldi serviranno certamente per un intervento tampone e per la messa in sicurezza del tratto franato. Tuttavia ampie zone di costa che vanno da Castelsardo a Valledoria sono soggette a forte rischio idrogeologico, ed infatti si verificano spesso frane e smottamenti, anche perché nei decenni precedenti nei litorali a picco sul mare si è costruito parecchio, a volte ignorando la morfologia dei terreni. La situazione è quindi allarmante e per mettere in sicurezza ampi tratti di costa pericolanti c'è bisogno sia di progetti che di grande impiego di risorse finanziarie.

