Il comune di Castelsardo ha ottenuto dalla Giunta regionale un finanziamento di 130mila euro per la predisposizione della progettazione fino al livello cantierabile per «l’Intervento di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio a seguito dell’evento franoso sulla strada statale 134, in località Terra Bianca».

Questi gli interventi eseguiti nella prima fase di riapertura della strada: disgaggio dei volumi rocciosi instabili con l'impiego di leve e attrezzature idrauliche quali martinetti e allargatori, la demolizione del sito dei volumi rocciosi instabili, le chiodature di singoli massi instabili; il rivestimento, Fasciatura e imbragaggio di pareti e massi instabili con rete metallica di acciaio ad alta resistenza formati da funi perimetrali e intermedie.

Il finanziamento è arrivato dopo che il 18 dicembre del 2020 la Giunta comunale ha dichiarato lo stato di calamità naturale.

