“D’ora in poi risponderò alle sue segnalazioni soltanto per iscritto perché ancora oggi non ho visto le sue dimissioni e vorrei capire che tipo di atteggiamento vorrà tenere da qui in avanti in consiglio comunale”.

Così il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas risponde ad un problema sollevato dal consigliere Ico Bruzzi in aula consiliare, l’esponente del gruppo politico Cambiamo che ha patteggiato un anno e 4 mesi per violenza familiare.

“Con questo non intendo dire che non voglio risponderle ma lo farò soltanto per iscritto, come previsto, e – aggiunge il primo cittadino- come potrei fare nei confronti di tutti quei consiglieri che hanno necessità di maggiore attenzione da parte mia”.

Il consigliere Bruzzi ha replicato avanzando la richiesta di proseguire la seduta del consiglio a porte chiuse e di convocare una capigruppo con la presenza dello stesso sindaco. Una richiesta accolta dal presidente del consiglio Franco Satta che ha sospeso i lavori dell’assemblea civica per una riunione dei capigruppo dei singoli partiti, proseguita per qualche minuto, in cui l’esponente di Cambiamo ha ribadito il suo secco no alla richiesta di dimissioni.

Il primo cittadino ha sottolineato come la presenza in consiglio del consigliere Bruzzi fosse inopportuna. Fuori dall’aula un gruppo di attiviste a difesa dei diritti delle donne ha partecipato in silenzio all’assemblea in segno di protesta.

