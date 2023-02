A Porto Torres piazza Umberto I si è animata con colori e giochi improvvisati grazie a una folla di bambini in maschera che ha sfilato per le vie del centro prima di raggiungere il municipio.

Protagonisti, gli alunni dei vari plessi scolastici dell'Istituto comprensivo 2 “Don Antonio Sanna” di Porto Torres che, in occasione del “Giovedì Grasso”, hanno partecipato al corteo di Carnevale, partito alle 10.30 dalla piazzetta De Amicis per proseguire corso Vittorio Emanuele e via Mare per concludersi nella piazza davanti il palazzo comunale.

Qui, ad accogliere i partecipanti, l’intrattenimento musicale organizzato dal Comune per studenti e insegnanti, che hanno potuto danzare e divertirsi a suon di musica e lancio di coriandoli.

Una festa caratterizzata anche dalla sensibilità ambientale, con maschere e strumenti ecologici realizzati grazie alla creatività dei bambini.

La manifestazione ha richiesto l’intervento della polizia locale, presente per regolare il traffico nelle vie interessate dalla sfilata.

