Promuovere il paese e il territorio attraverso la valorizzazione delle risorse culturali, storiche e naturali del borgo dell'alto Logudoro, allestendo nel contempo iniziative ricreative a carattere locale e di promozione turistica è l'obiettivo che ha portato alla nascita della Pro loco di Cargeghe.

La presidente sarà Rosalia Addis che sarà coadiuvata dal segretario Marcella Ruda e dal tesoriere Vittorio Oggiano. Sono stati eletti nel consiglio di amministrazione: Rosalia Addis, Marcella Ruda, Vittorio Oggiano, Giovanni Ruiu, Paolo Tolu, e in rappresentanza del consiglio comunale i consiglieri Francesco Abis per la maggioranza e Sara Pulina per l'opposizione. Per il collegio dei probiviri, eletti: Paolo Tolu, Giovanni Maria Bianco e Antonella Cherchi mentre Maria Usai sarà il revisore dei conti. Nel corso della stessa assemblea è stata illustrata la programmazione delle attività natalizie del 2023 e del prossimo anno che comprenderanno: l’organizzazione degli eventi carnevaleschi, sagre e iniziative legate alla tradizione locale anche gastronomica.

«Come amministrazione siamo orgogliosi della nascita di questa importante realtà associativa di notevole utilità per la comunità, alla quale abbiamo creduto fin dal principio. Esprimiamo il nostro riconoscimento al presidente Rosalia Addis per il lavoro svolto e a tutti i soci iscritti, auspicando che abbia nel tempo sempre più volontari nella prospettiva di una cittadinanza attiva al servizio della collettività cargeghese», ha dichiarato il sindaco del piccolo centro del Coros, Antonio Ruiu.

© Riproduzione riservata