Scoperta choc da parte dei carabinieri a Ittireddu. I militari, insieme al personale del dipartimento di prevenzione-anagrafe canina dell’Asl, hanno effettuato un controllo in un’azienda agricola in cui era stato allestito un canile-lager che ospitava 19 cani rinchiusi in 5 box di dimensioni assolutamente non adeguate.

Quando i militari sono entrati, un ulteriore cane era legato a una catena molto corta, inferiore ai cinque metri.

Il proprietario dei cani è stato denunciato per maltrattamento di animali.

