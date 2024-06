È dovuto intervenire l’elisoccorso per soccorrere un camionista rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina al chilometro 192 della 131, vicino allo svincolo per la Sassari-Olbia.

Mentre viaggiava in direzione Cagliari, stando a una prima ricostruzione, dopo l’impatto con un’auto ha perso il controllo del mezzo, che trasportava un carico di latte, finendo di traverso sulla carreggiata dopo l’impatto contro il guardrail.

Il ferito ha riportato numerosi traumi: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Sassari.

La strada è stata chiusa durante i soccorsi e l’intervento dei vigili del fuoco per la rimozione del veicolo. Il latte si è riversato sull’asfalto.

