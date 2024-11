La comunità è chiamata a ideare soluzioni per fare fronte alle conseguenze di precipitazioni intense e periodi di siccità che insistono su porzioni di aree urbane più vulnerabili. È “Adaptwise - Comunità per l'adattamento”, il progetto avviato dal Comune di Sassari che sarà presentato giovedì dalle 16.30 al Mas.Edu–Museo d’arte contemporanea, durante il convegno “Cambia il clima – Creiamo una comunità per l’adattamento nel quartiere di Monte Rosello”.

Ospite d’onore sarà Francesco Musco, professore dell’Università Iuav di Venezia, che aiuterà a fare il focus sull’adattamento e sull’importanza del coinvolgimento della cittadinanza con processi partecipati, sulla rigenerazione urbana sostenibile e sul ruolo dei piani locali nel contribuire a una pianificazione che tiene conto dei mutamenti del clima.

Gli interventi previsti durante l’evento spiegheranno nel dettaglio il progetto Adaptwise, le attività del Comune di Sassari in tema di adattamento ai cambiamenti climatici e sarà illustrata la mappatura del quartiere di Monte Rosello: distribuzione demografica, presenza di servizi, di medie e piccole imprese, aree verdi e potenziale rifugi climatici.

Il progetto “Adaptwise - Comunità per l'adattamento” è finanziato dal programma Interreg Marittimo Italia - Francia 2021 - 2027 che ha avuto ufficialmente inizio il 1 marzo 2024 e avrà una durata di tre anni. Il partenariato di progetto, con Anci Toscana come capofila, è composto dal Comune di Sassari, Comune di Alghero, Confservizi Cispel Toscana, Anci Liguria, Comunità di Agglomerazione della Regione di Ajaccio, Comunità di Agglomerazione di Bastia, Camera di Commercio del VAR (Dipartimento Provenza-Alpi-Costa Azzurra). Il finanziamento complessivo di progetto è di quasi un milione 800mila euro, di cui 170 mila euro per il Comune di Sassari.

© Riproduzione riservata