La Torres questo pomeriggio ha fatto visita ai ragazzi della Casa Santi Angeli in viale Umberto I nel corso della “Festa degli Angeli Custodi”.

I giocatori Giuseppe Mastinu, Nicolò Antonelli, Mario Mercadante, Giacomo Zecca e Michele Marano, accompagnati dal dirigente Alessandro Gadau e dal Responsabile Comunicazione Filippo Migheli, hanno regalato un pomeriggio di sorrisi e allegria in Associazione per sostenere un progetto veramente importante per la nostra città.

L’Associazione Casa Santi Angeli (ETS) porta avanti un progetto che vede la Casa come punto di riferimento per minori e famiglie, offrendo accoglienza, supporto e opportunità di crescita. L’impegno è volto a creare una comunità, dove ogni bambino possa sviluppare il proprio potenziale e ogni famiglia possa trovare sostegno. Un luogo dove il cambiamento nasce dalla solidarietà e dall’azione concreta.

