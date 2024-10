La preparazione del big match di domenica contro la Ternana non rallenta l'attività nel sociale della società rossoblù.

Questa mattina il presidente della Torres, Stefano Udassi, accompagnato dall’area comunicazione del Club, ha partecipato ad un incontro formativo con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo sassarese Latte Dolce-Agro di Via Cedrino 5. Udassi ha rimarcato ai giovani studenti l’importanza del lavoro di squadra, la fiducia nei compagni e nel prossimo, e la resilienza e tenacia che, spesso, sono fondamentali per poter raggiungere grandi obiettivi.

Il numero uno rossoblù ha sottolineato la rilevanza del Fair Play nello sport e come il tifo corretto e sano possa essere un valore aggiunto per la Torres. «Rispetto, questa è la parola fondamentale nello sport, nella scuola, nella vita di tutti i giorni. Per poter ottenere dei risultati in un gruppo di lavoro e sportivo non tutti hanno il carattere simile o le stesse idee ed è necessario condividere. Il rispetto è per voi stessi, la vostra famiglia, i compagni, l’allenatore, il datore di lavoro».

Stefano Udassi ha anche parlato della partita contro la Ternana: «Stiamo vivendo un momento importante con tre vittorie consecutive in trasferta e chiaramente vorremmo cambiare passo anche in casa. Abbiamo delle ambizioni, non ci nascondiamo, e la partita di domenica è bella da vivere contro un grande avversario, ma senza pressioni. Sarà una bella sfida e ci aspettiamo un Vanni Sanna pronto a sostenerci».

