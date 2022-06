Tragedia sfiorata sulla strada a 4 corsie che collega Sassari e Alghero.

Un'auto che viaggiava in direzione Sassari è stata colpita da calcinacci che si sono staccati da uno dei cavalcavia che attraversano la carreggiata.

L'auto è stata centrata sul parabrezza e la prontezza di riflessi del conducente ha evitato il peggio. Tutte le persone che viaggiavano a bordo della vettura sono rimaste illese.

Sull’accaduto hanno avviato accertamenti gli agenti della Polizia stradale di Sassari, in collaborazione con il personale Anas e i Vigili del fuoco.

La corsia di destra della carreggiata è stata chiusa in quel tratto per permettere la messa in sicurezza del cavalcavia, per scongiurare ulteriori rischi.

