Marciapiedi letteralmente invasi da pezzi di cornicione e distaccamenti di cemento dalla facciata di una palazzina di via Adelasia, nel cuore di Porto Torres.

I Vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti, intorno a mezzogiorno, per mettere in sicurezza l’area, transennando l’intera zona delimitata da nastro rosso fino all’angolo con via Colonia Romana. La situazione di pericolo è stata segnalata dai residenti, preoccupati per la caduta di pietre di grandi dimensioni sui marciapiedi e sulla strada molto trafficata da auto e pedoni. Un pericolo per i passanti e per coloro che gestiscono le attività commerciali al piano terra dell’edificio.

I disagi ormai non si contano più, sono troppe le palazzine in stato di degrado nel centro cittadino. Troppi pericoli trascurati e condizioni di rischio per l’incolumità delle persone. In particolare l’area circoscritta e messa in sicurezza priva la zona di spazi per garantire la sosta alle vetture, un altro problema da risolvere in vista delle festività della Festha Manna.

