Sfiorata la tragedia nel molo Alti Fondali a Porto Torres. Un uomo anziano è caduto in acqua battendo la testa senza riuscire a risalire. Disperatamente ha chiesto aiuto senza che nessuno potesse sentirlo.

È successo poco prima delle 20, in prossimità del distributore di carburante autorizzato per le barche, mentre il pensionato, 80enne, era intento a pulire il pesce appena pescato.

L’uomo, come detto, è scivolato in mare battendo la testa. È rimasto per circa quindici minuti in acqua gridando aiuto, poi ha tentato di risalire sulla banchina inutilmente. A quell’ora, viste le temperature gelide e il forte vento, la zona del porto era deserta.

Fortunatamente un passante ha infine sentito le urla in lontananza, ha visto l’uomo che con difficoltà cercava di tenersi a galla ed è intervenuto celermente tirandolo su e traendolo in salvo. Poi ha allertato il 118 e i carabinieri.

Sul posto sono così accorse due pattuglie della compagnia di Porto Torres, compresa una pilotina dei militari, e l’ambulanza Avis che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari.

Oltre alla ferita al capo, l’80enne ha riportato alcune escoriazioni.

