Un mare in burrasca e la forza dei venti hanno costretto la nave Athara, della compagnia di navigazione Tirrenia, a partire ieri sera a mezzanotte dal porto di Genova in direzione dello scalo di Porto Torres.

Le condizioni meteo marine avverse hanno fatto slittare di quattro ore l’arrivo del traghetto, questa mattina, nello scalo turritano, dove l’approdo programmato in via ordinaria per le 8 è previsto intorno a mezzogiorno.

Il comandante della Athara, vista la forza dei venti di maestrale e della mare, con raffiche di vento che raggiungevano anche i 60 chilometri orari, ha scelto di viaggiare in sicurezza spostandosi sulla rotta di Levante, nel tratto di mare tra il Tirreno e la Corsica, un percorso più lungo per evitare le forti mareggiate e garantire ai circa 300 passeggeri una traversata più tranquilla.

