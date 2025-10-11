Burgos, l'incontro con l'ex magistrato Ingroia e il ricordo di Pino TiloccaLa giornata è stata anche l’occasione per ricordare il dirigente scolastico e attivista di Libera scomparso
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una sala gremita, nel salone parrocchiale della chiesa Sant’Antonio Abate di Burgos, ha ospitato un incontro di grande rilevanza culturale e civile, con la presenza di Antonio Ingroia, ex magistrato che ha dedicato la sua carriera alle indagini sulla trattativa Stato-mafia e alla difesa della legalità.
L’evento, promosso dall'amministrazione comunale di Burgos, ha visto come moderatrice Emanuela Priori e la partecipazione attiva della cittadinanza e delle istituzioni locali. Il focus di questa iniziativa ha riguardato la presentazione del libro “Traditi”.
La giornata è stata anche l’occasione per ricordare Pino Tilocca, il dirigente scolastico e attivista di Libera, a pochi giorni dalla sua prematura dipartita. «Pino era un uomo straordinario, che con la sua vita ha saputo incarnare fino in fondo i valori della legalità, della giustizia, dell’impegno civile e dell’umanità più profonda», ha detto il sindaco Leonardo Tilocca.
«Pino fu molto più di un sindaco, un dirigente scolastico, un educatore, ma è stato, prima di tutto, un testimone autentico: di coraggio, di integrità, di coerenza. Subì intimidazioni, attacchi, minacce. Pino non si piegò. Non si lasciò intimidire. Continuò il suo cammino, portando avanti la sua missione educativa, con la stessa passione e lo stesso rigore civile di sempre. Ha insegnato a intere generazioni di studenti che la legalità non è un concetto astratto, ma un modo di vivere, ogni giorno, con responsabilità e rispetto per gli altri. A noi, il compito di non lasciare che il suo ricordo si affievolisca», le parole del primo cittadino.