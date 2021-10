Una raffineria della droga a Burgos, l’hanno individuata i carabinieri della Compagnia di Bono, che hanno arrestato un 51enne del posto.

Transitando per una via del centro della cittadina, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile ha sentito un forte odore di marijuana. I militari hanno subito capito da dove provenisse l’odore e hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, incensurato classe 1970.

Hanno trovato una vera e propria raffineria della droga, in cui erano stati stoccati 110 chili di marijuana suddivisi in bidoni e pronti per essere venduti. C’erano anche 72 panetti di hashish, peso complessivo 6,8 chilogrammi, 20 grammi di cocaina e, nascosta sotto un divano, una pistola Beretta funzionante, con matricola abrasa e due colpi nel caricatore.

L’uomo è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari.

(Unioneonline/L)

