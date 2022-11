«Amici, a quanto pare l'inverno è arrivato. Le notti si fanno sempre più fredde e lunghe e in tv non c'è niente da vedere? Siete stanchi delle piattaforme streaming online a pagamento? Bene, la Biblioteca comunale di Bulzi vi offre una soluzione comoda e totalmente gratuita».

È questo lo slogan lanciato dall'attivissima biblioteca comunale di Bulzi, piccolo centro dell'Anglona, che ha annunciato l'arrivo di nuovi dvd che andranno ad arricchire la sezione multimediale. L’iniziativa grazie a un contributo comunale concesso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Nardo Obinu.

L'attivissima biblioteca comunale non si ferma però ai soli prestiti e restituzioni di libri e dvd, o ad altre attività di studio, ma si fa anche promotrice di alcune iniziative, sempre di carattere culturale.

Una su tutte "Bultzi in Rima", che quest'anno ha compiuto il settimo anno. Inoltre, nei giorni scorsi, ha ospitato una tappa del festival letterario Ethno's.

