Sarà presentato lunedì 19 dicembre alle 16.30, nella sala dell'ex museo di Bulzi, il Progetto "Sa Marrocula", pensato per minori, adulti, anziani, e famiglie di Bulzi. Un'iniziativa che segna la riapertura del Centro di Aggregazione Sociale. Il progetto prevede due appuntamenti settimanali per bambini e ragazzi e un appuntamento settimanale per adulti e anziani.

Il giorno prima, domenica 18 dicembre dalle 11, la Pro loco ha promosso "Mercadu de Santa Lughia in Bultzi", mercatino di Natale con artigiani ed espositori. «Tantissimi espositori - questo l'appello della Pro loco -, intrattenimento musicale, gonfiabili, caldarroste e cioccolata calda vi aspettano per vivere insieme la magica attesa del Natale».

In contemporanea si terrà la "Giornata dello Sport", organizzata dall'Asd Pierpaolo Biosa. Sono previsti tornei di ping pong e biliardino.

Venerdì 23 dicembre alle 20.30 la Chiesa romanica di San Pietro delle Immagini ospiterà il concerto di Natale con il "Coro de Iddanoa Monteleone" diretto dal maestro Paolo Carta. Alle 20 è, invece, prevista la visita guidata all'interno della Chiesa.

