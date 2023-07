«Questo è l'ennesimo abbandono di rifiuti inerti di probabili ristrutturazioni fai da te? Di ditte che non vogliono pagare lo smaltimento? Di privati che fanno le pulizie estive? Il risultato è che li dovrà smaltire il Comune, non come istituzione ma come comunità».

Non nasconde la rabbia il sindaco di Bulzi, Nardo Obinu, dopo l'ennesimo abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio comunale nel paese dell'Anglona.

«I costi non li so di preciso - prosegue il primo cittadino - ma so che una videosorveglianza costa mediamente 600 euro all'anno per telecamera. A Bulzi ne servono almeno cinque che in tre anni sono 9mila euro. Il problema è che poi le discariche aumentano e questa cifra va a salire. La soluzione sarebbe fregarsene, organizzi smaltimenti etc, si carica il tutto sulla Tari e poi la colpa agli amministratori. Ogni anno si fanno salti mortali per tentare di tenere le aliquote Tari sotto controllo».

«Abbiamo un sistema di raccolta puntuale, con tutti i difetti umani possibili – conclude - ma questo non giustifica l'ignoranza o attuare strategie per screditare l'Amministrazione Comunale».

