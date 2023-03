Importante iniziativa della biblioteca comunale di Bulzi in collaborazione con la Ludoteca Sa Marrocula che hanno organizzato per Martedì 28 marzo, a partire dalle 16.30, nell'aula magna del museo del legno, un laboratorio per i bambini tra i 5 e i 12 anni, per la realizzazione de "Su Sepulcru" tra tradizione e modernità. I bambini dovranno portare un paio di calze di cotone di qualsiasi colore.

«Lo scopo è quello di trasmettere, divertendoci, l'antica tradizione bulzese e sarda de "Su Sepulcru" che è parte integrante delle tradizioni pasquali della Sardegna, non vi è chiesa, infatti, che non ne contenga uno - spiegano i promotori -. “Su Sepulcru”, anticamente era realizzato su piatti o vasetti ed è composto da germogli di grano o legumi che vengono posti a dimora e nascono da sotto un soffice velo di cotone, una volta spuntati il piatto o il vasetto viene ornato con fiori e nastri per adobbare, simbolicamente, il sepolcro di Cristo, durante il Giovedì Santo. Un vero e proprio giardino del Getsemani che vuole rappresentare il simbolo cristiano della morte e della risurrezione, infatti i germogli nascono al buio per poi svilupparsi rapidamente alla luce del sole».

«Noi vogliamo trasmettere - concludono - questa tradizione ai più piccoli realizzando dei simpatici sepolcri moderni».

© Riproduzione riservata