Saranno due le liste civiche che si presenteranno alle elezioni Amministrative (10-11 ottobre) di Bulzi, centro di circa 500 abitanti dell'Anglona. "Bulzi in su coro" sarà capeggiata da Pietro Piga, 56 anni, artigiano, amministratore uscente.

Pietro Piga (foto L'Unione Sarda-Tellini)

"Non sono stati anni facili - commenta il candidato sindaco .- La pandemia ha condizionato inoltre L'Amministrazione. Abbiamo comunque abbellito il paese, sistemato gli ingressi e le strade rurali, riservando inoltre molta attenzione anche sul sociale".

Bernardo Obinu (foto L'Unione Sarda-Tellini)

L'altra lista civica presentata, "Per Bulzi", è guidata da Bernardo Obinu, 47 anni, agronomo."Sono alla prima esperienza e i miei candidati si propongono con grande entusiasmo. Il nostro impegno sarà rivolto a bloccare lo spopolamento. Cercheremo prioritariamente di fare rete con i comuni limitrofi e rilanciare il centro storico. Cercheremo inoltre di dare supporto ai nostri anziani e aiutare le poche imprese rimaste".

A Bonorva, importante centro del Meilogu, sarà Giuseppe Ghisu, 52 anni, imprenditore agricolo ed ex assessore qualche anno fa, a sfidare il sindaco uscente Massimo D'Agostino. La lista civica guidata da Ghisu si chiamerà "Bonorva in movimento" ed è composta da 10 nominativi."La nostra formazione nasce dall'esigenza di costruire un'alternativa politica, culturale ed etica rispetto all'Amministrazione attuale - commenta - Non cercheremo consenso dietro promesse di posti di lavoro, ma cercheremo con la nostra azione politico e amministrativa di favorirne l'incremento". Il sindaco uscente Massimo D'Agostino, 51 anni, medico, si ricandida invece con la lista civica "Idee per Bonorva 2.0". La formazione presenta 11 candidati, all'insegna della continuità amministrativa."Sono stati anni intensi e di duro lavoro.- spiega D'Agostino - Molto è stato fatto, molto rimane da fare. Tra le tante opere realizzate di cui sono orgoglioso vi è la piscina e il campo sportivo comunale. Tra i progetti lo Sprar. Ci presentiamo quindi agli elettori a testa alta".

A Benetutti, cittadina del Goceano, non si ripresenta il sindaco uscente Enzo Cosseddu."Sarò super partes e che sia una campagna elettorale corretta" dice. A contendersi la corona di primo cittadino saranno Daniele Arca, vigile del fuoco ed ex primo cittadino qualche legislatura fa, e Dino Ignazio Lai, medico in pensione. Il primo guiderà la civica "Per Benetutti". Il secondo "Sa idda mia".





