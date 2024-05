Un’auto divorata dalle fiamme e un’altra danneggiata gravemente. A Porto Torres ritorna l’incubo degli atti incendiari, dopo l’ultimo attentato intimidatario ai danni della Sangalli srl, la società aggiudicataria dell’appalto del servizio di igiene urbana.

I vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti intorno alle 23.30 per un incendio auto in via Romagnosi, un’Alfa Romeo station wagon di proprietà di un metalmeccanico 25enne del posto. Le fiamme hanno invaso anche la vettura parcheggiata vicino, una Ford Fiesta che ha riportato gravi danni.

Quando le squadre sono arrivate sul posto il rogo aveva già distrutto la vettura, obiettivo degli incendiari. Nell’emergenza sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale che indagano sull’accaduto. L’atto di natura dolosa è stato denunciato dal proprietario dell'Alfa Romeo.

«Complimenti a chi ha avuto questa bellissima idea, Porto Torres non si smentisce mai», dice, «ci tengo a rendere pubblico questo avvenimento perché la gente sappia che io non ho mai fatto male a nessuno e non devo nulla». E ancora:«Non capisco il motivo di questo gesto». Giovedì scorso si era tenuto un consiglio comunale sulla sicurezza convocato su richiesta dell’opposizione.

