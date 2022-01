Anno nuovo, ma i maleducati e gli incivili non demordono. Anche nel Goceano e precisamente nelle campagne di Bottidda, di grande pregio naturalistico, già prese di mira anche nel recente passato da chi non ha un minimo di senso civico e rispetto della cosa pubblica. Il comune ha sempre ripulito, ma poi i soliti ignoti tornano puntualmente all'assalto.

Ora è stato preso di mira il sentiero della ex strada ferrata "Muselighes", utilizzato dai cittadini per salutari passeggiate. Si segnalano infatti diverse discariche abusive, in cui è stato abbandonato di tutto: sedie, plastica, materiale organico e cartacce. Un vero e proprio sfregio al territorio. "Sarebbe opportuno un inasprimento delle sanzioni per atti di questo tipo, che si devono decidere a livello regionale - spiega il sindaco Ivo Nieddu - In questo senso occorrerebbe maggiore sinergia tra gli attori in campo che combattono questa piaga, oramai diffusa in tutti i territori. Bonificare una discarica ha sempre dei costi, che non sempre i comuni riescono a supportare nei lunghi periodi. Comunque come Amministrazione, nel nuovo bando per la raccolta dei rifiuti, stiamo pensando di inserire fondi appositi per la bonifica di discariche nelle vicinanze dei centri abitati. Nella speranza - conclude - che una ristretta minoranza non continui a vanificare gli sforzi di istituzioni e dei cittadini virtuosi".

