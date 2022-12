«Il tempo è giunto».

È questo l'avviso con cui a Bonorva è stata annunciata l'accensione ufficiale delle luminarie, in programma domani alle 18.30, in piazza Santa Maria.

Questa volta i protagonisti saranno un piccolo villaggio polare, la slitta, l'igloo, i pinguini e l'orso polare. «Aspettando il Natale, un po' di svago e spensieratezza per i più piccoli ma anche per i grandicelli», si legge nell'avviso del comune di Bonorva.

Ad accompagnare l'accensione, una castagnata e del vino locale.

Anche a Pozzomaggiore, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mariano Soro ha voluto abbellire Piazza Maggiore con delle graziose luminarie e un albero di Natale illuminato.

