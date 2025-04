Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 131, all'altezza del bivio di Bonorva. Poco dopo le ore 13, al chilometro 161, è avvenuto uno scontro tra un'auto e un pullman di linea. Ad avere la peggio è stata la vettura, dove erano in due all'interno.

La squadra dei vigili del fuoco di Macomer ha dovuto lavorare a lungo per estrarre i passeggeri dalle lamiere, con l'auto che si è ribaltata a seguito dell'impatto. Una volta completata l'operazione, i due feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute due ambulanze del 118 e la polizia stradale per i rilievi. In corso gli accertamenti per comprendere la dinamica dell'incidente. La circolazione sulla 131 è ora di nuovo regolare.

(Unioneonline/r.sp.)

