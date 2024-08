È stato sorpreso, nella serata di ieri, a Bonorva da un carabiniere fuori dall’orario di servizio mentre, con un fazzoletto incendiato in mano, tentava di dare fuoco ad una vasta area boschiva lungo la s.p. 43, in località Belvedere.

L’uomo, un allevatore 58enne di Burgos, alla vista del militare in uniforme ha gettato il fazzoletto sull’asfalto, evitando così che il rogo divampasse fra le sterpaglie.

Svolti poi gli accertamenti del caso grazie al contributo degli uomini delle Stazioni di Torralba e Mores giunti sul posto, per l’allevatore è scattato l’arresto in flagranza di reato per tentato incendio boschivo.

Il 58enne si trova ora in regime di arresti domiciliari in attesa delle disposizioni dell’attività giudiziaria.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata