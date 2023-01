Massimo D'Agostino è stato eletto, all'unanimità, Presidente dell'Unione dei Comuni del Meilogu. Succede all'uscente Silvano Arru, attuale primo cittadino di Borutta.

La Giunta composta da Giovanni Porcheddu (sindaco di Siligo), Pier Paolo Mulas (sindaco di Torralba), Antonella Chessa (sindaca di Cheremule) e Mariano Soro (sindaco di Pozzomaggiore).

«Una grande gioia che mi onora soprattutto perché espressa con una sostanziale Unità – dichiara D'Agostino –. Sappiamo che le Unioni dei Comuni stanno attraversando un periodo di grande difficoltà dovuta alla penuria di risorse e personale, alla scarsa strutturazione e all'applicazione della nuova legge sull'organizzazione territoriale, con la nascita dell'Area Metropolitana".

«Tuttavia – prosegue – almeno fino a quando il legislatore non individuerà in maniera chiara e netta il loro destino, le Unioni manterranno ancora la loro importanza soprattutto in merito alle strategie di investimento delle ingenti risorse provenienti dalla Programmazione Territoriale. Inoltre, credo che continueranno a rappresentare il principale riferimento rispetto ai servizi condivisi e alla politica associativa territoriale".

«Sono per questo molto contento di potermi cimentare in questa nuova esperienza politica e amministrativa e di dare il mio modesto contributo per la crescita del Meilogu – conclude D'Agostino –. Ringrazio il Presidente Chicco Arru e la sua Giunta per il lavoro svolto sino ad oggi e auguro all'Unione dei Comuni del Meilogu un futuro degno delle sue bellezze, storiche, culturali, enogastronomiche ed umane».

