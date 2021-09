È tutto pronto a Bonorva per i festeggiamenti in onore di Santa Barbara. Si parte sabato 2 ottobre alle 16, in località Ospedaletto, con la celebrazione della Santa Messa. Alle 17 partirà la processione che condurrà il simulacro della Santa dalla Chiesa campestre situata a breve distanza dal paese del Meilogu sino alla Chiesa parrocchiale di Santa Maria Bambina. Alle 21, in località Sa Rocca Rutta, spazio ai fuochi pirotecnici, A seguire, alle 22, è in programma il concerto dei Level.

Domenica 3 ottobre, alle 17, nella Chiesa parrocchiale sarà officiata una nuova funzione pubblica solenne. Alle 18 partirà la processione che attraverserà piazza Santa Maria, via Cuggia, via Angioy, via Carlo Alberto, via Colonna, via Nino di Gallura, via Sauro, corso Umberto e il rientro in piazza Santa Maria. Saranno presenti gli stendardi delle associazioni e i cavalieri di Bonorva.

© Riproduzione riservata