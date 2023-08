Padre Salvatore Morittu, fondatore di "Mondo X", si è aggiudicato la quinta edizione del premio "Zichitto d'Oro", evento collaterale della sagra della ventinovesima edizione del pane zichi di Bonorva, che quest'anno si terrà sabato 12 agosto.

«L'Amministrazione Comunale ha deciso di assegnare il premio ad una personalità molto importante nello scenario regionale del volontariato e dell'impegno sociale, oltre che religioso - dichiara il sindaco, Massimo D'Agostino -. Padre Salvatore Morittu, Bonorvese Doc e grande interprete dei sentimenti di accoglienza e integrazione, è da decenni impegnato in prima linea contro droghe e abusi».

«Siamo particolarmente contenti e orgogliosi di esprimere, in questo modo, la riconoscenza della Comunità per quanto fatto da Padre Salvatore e per quanto ancora vorrà fare a favore dei più deboli - conclude il primo cittadino -. Il suo legame con Bonorva non si è mai interrotto e speriamo che questo piccolissimo pensiero serva a rinforzarlo ancora di più».

Il premio verrà consegnato venerdi 11 agosto, intorno alle 19, in Piazza Santa Maria.

