A Bonorva l'imponente muro di mattoni in tufo bianco di Via Antonio Sanna, in una zona prospiciente al campo sportivo, era crollato, a causa del maltempo e del forte vento, la notte del 22 dicembre 2019.

Fortunatamente in quel momento non passava nessuno, altrimenti quel crollo si sarebbe potuto trasformare in una tragedia. Ora a distanza di quasi un anno e mezzo quel muro imponente e pericoloso è stato abbattuto. Al suo posto un muro di recinzione ben più moderno e soprattutto più sicuro.

Il vecchio muro crollato nel dicembre 2019 (foto L'Unione Sarda - Tellini)

I lavori sono appena terminati. "L'Amministrazione comunale di Bonorva, dal proprio bilancio, ha impiegato 120mila euro per sanare questa delicata situazione - afferma il sindaco di Bonorva Massimo D'Agostino -. Considerate le risorse che abbiamo a disposizione si tratta di una cifra considerevole, ma assolutamente necessaria. Oltre all'aspetto fondamentale della sicurezza Via Antonio Sanna ora è decisamente migliore anche nell'aspetto estetico".

Nella zona interessata è stata infatti anche realizzata una moderna pavimentazione del marciapiede.

