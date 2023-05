Nell’ambito del programma relativo ai lavori pubblici, il comune di Bonorva avvia due progetti molto attesi. Il primo riguarda la ristrutturazione del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Militare di Bonorva, meglio noto come Ospedaletto.

Gli interventi potranno contare sui due milioni e 600mila euro che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo D’Agostino ha ottenuto dal Piano Sviluppo e Coesione della Sardegna 2000-2020, gestito dalla direzione generale dell'Assessorato ai Lavori pubblici della Regione Sardegna.

«Con questo intervento si procederà alla riqualificazione di parte dell'area con il restauro degli immobili, la realizzazione dei sottoservizi e della rete viaria con il completamento dell’urbanizzazione - ha dichiarato il primo cittadino -.Un ulteriore stralcio, atteso entro l'anno, permetterà il prosieguo dell'opera di ristrutturazione, estesa anche ad altri immobili del compendio. Un'operazione attesa e voluta con forza che permetterà il rilancio di una zona molto importante per Bonorva».

Il secondo intervento è la ristrutturazione del caseggiato di via Doria. La somma messa in campo è di 2 milioni e 400mila euro, sempre finanziati dal Piano Sviluppo e Coesione della Sardegna.

«L’intervento, in questo caso, sarà concentrato sull’ex caseggiato scolastico di Via Doria, che verrà cosi sottratto al degrado e ai pericoli dovuti all’abbandono - ha aggiunto D’Agostino -. Il piano terra dell’immobile verrà destinato ad accogliere gli archivi del Comune mentre il primo piano sarà destinato ad ospitare ed assistere un Centro Diurno per bambini con disabilità, di tipo prevalentemente autistico».

«Due grandi risultati per i quali è importante sottolineare che non vi è alcuna attinenza con i bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma sono solo il risultato del grande lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Bonorva e dalla rappresentanza politica regionale territoriale».

I lavori dovrebbero iniziare entro il periodo estivo.

